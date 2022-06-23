傳聞立委羅致政將代表民進黨征戰新北市長選舉，羅致政今（23）日出席新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌，會後羅受訪時仍不漏口風，表示黨中央會整體考量，挑選出最適合、最有機會勝選的人選。

羅致政今與前副總統陳建仁同框，媒體問羅是否陳副總統在替他加持？羅致政說，陳副總統是全國小英之友會榮譽總會長，今天是新北市小英之友會的活動，和政治無關，主要是展現小英之友會對社會關懷服務的工作。

對於行政院長蘇貞昌稱讚羅致政是好的人才，羅致政說，謝謝院長對他和吳秉叡的肯定，對任何從政黨員來講，被徵召參選新北市，絕對是個責任與榮譽，也是必須完成的使命。選對會和黨主席會有全盤考量，從時程的掌握到人選選定，相信會做最後、最重要和最正確的決定。

羅致政表示，新北市看起來是艱困選區，但他從來都不認為，因為新北市12席立委，民進黨占有9席，各區也有優秀議員，從組織面看，新北市絕對不是所謂的極度艱困選區，只要團結合作，絕對有勝選機會。

對派系問題羅致政說，派系不應是人選考量的唯一或絕對因素，黨會有總體選戰佈局，派系只是其中之一，最適合、最有勝選機會的人選，才是考量因素。民進黨優秀黨員很多，不論是現任的縣市首長、民意代表或政務官等，黨會做總體考量，挑出最適合的人選，打贏這場選戰。