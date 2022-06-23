園方表示，另一顆鳥蛋近幾日就會出生，預計等小鳥稍大一點，再搬至較安全的地方。（和平島公園及慢島旅提供／張志康基隆傳真）

今年5月下旬在基隆市和平島公園內發現有小環頸鴴在沙灘產卵，園方隨即在沙灘上劃設「護蛋專區」，經過近一個月的等待，以及外來種八哥及野狗的侵擾，小環頸鴴22日上午終於孵化。

負責營運和平島公園的宏岳國際協理黃偉豪表示，小環頸鴴孵化期約21天，約3至4周可孵出幼鳥。去年因新冠肺炎疫情影響，園區停業，小環頸鴴來到沙灘區產卵，藉由沙子透水、地熱等特點孵蛋。

今年5月26日園方發現小環頸鴴再度在沙灘上產卵，擔心來玩水或是野狗不小心踩破鳥蛋，園方立即在周邊設置三角錐張貼告示，並用漂流木圍出約10平方公尺空間，讓小環頸鴴不受干擾安心孵蛋。

黃偉豪指出，在這段期間裡，發現除了野狗外，還有外來種八哥會侵擾小環頸鴴，今年就有一顆鳥蛋被八哥啄破。擔心再受到外界打擾，園方的島工最近幾天乾脆守在沙灘區當保全，22日凌晨甚至直接在沙灘上睡，避免八哥擾亂。

黃偉豪表示，剛出生的小環頸鴴只有大拇指大小，園區用木板圍起小環頸鴴的巢，深怕小鳥受傷。他指出，另一顆鳥蛋也已經有裂痕，預估這幾天就會出生；園方預計等小鳥稍微大一點，會幫牠們搬到比較安全的地方。