期交所24日舉行股東會，會中通過配發現金股利3.15元，股票股利1.4元一案。

期交所110年收入為65億3,000萬元，支出為25億4,300萬元，稅後淨利新台幣31億8,711萬2,732元，每股稅後盈餘為7.59元。

其中，可供分配盈餘19億1,238萬9,778元，分配股東股利19萬1,038萬4,312元。其中，現金股利每股配3.15元，股票股利每股配發1.4元。

期交所董事長吳自心指出，110年受到新冠疫情持續及國際市場震盪波動，台灣期貨市場總交易量創下3億9,220萬2,371口，日均量來到160萬7,387口，雙雙創下歷史新高。

111年迄今台灣期貨市場總交易量達1.8億口，日均量162萬口，較去年略增。近期股市波動大，期貨交易口數仍大。

期交所順應國際潮流，在110年6月28日及12月6日推出小型電子期貨及小型金融期貨。並在111年續推出「臺灣半導體30指數期貨契約」及「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約」等新商品，預計於6月27日掛牌交易。