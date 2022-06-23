大陸籍鐵殼漁船上，載運有約6噸豬肉製品。（台中海巡隊提供）

台中海巡隊將該船張姓船長及船員等4員押返台中港海巡基地碼頭偵辦。（台中海巡隊提供）

大陸漁船苗栗外海越界出沒 台中海巡隊押回4人法辦

台中海巡隊22日獲報於苗栗縣龍鳳港外18海浬處，有大陸漁船出沒。海巡隊派遣PP-3561及PP-10031巡防艇前往圍捕，查獲一艘大陸籍「無船名」100噸的鐵殼漁船，船上有張姓船長等4人及載運約20噸豬肉製品，立馬將該船人押返台中港海巡基地碼頭，依違反兩岸人民關係條例人船扣留偵辦。

台中海巡隊指出，該隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉黃姓漁民報案，指稱22日下午4時許，於苗栗縣龍鳳港外18浬處有大陸漁船出沒，立即派遣線上PP-3561巡防艇馳赴現場，並通報PP-10031艇提前出勤。下午6時25分，於苗栗縣白沙屯西方20.6浬，發現一艘大陸籍「無船名」的鐵殼漁船，發現該船無作業形跡可疑，隨即由海巡人員著全套防疫裝備登檢。

經清查船上計有大陸籍張姓船長等4人，鐵殼船體約100噸，船上載運約20噸豬肉製品。經查該船於20日6時自福建省東浦港出港，非法越界事實明確，即依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船張姓船長及船員等4員押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊表示，因新冠肺炎疫情延燒與非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業；扣留的大陸籍漁船船上人員初步量測體溫均正常。

台中海巡隊進港後，將大陸籍張姓船長及船員等4名送往梧棲「童綜合醫院」實施PCR檢測，檢測結果4員均為陰性，海巡隊依防疫規定，實施人船消毒工作；另通知農委會動植物防疫檢疫局派員二次清消，以防疫病境外移入。人船依法扣留偵辦外，6噸豬肉製品由農委會予以銷毀。