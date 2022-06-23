越南性感DJ Jenny Yến有一張神似女星Angelababy的明星臉，被網友譽為「越南Angelababy」，更有凹凸有致的魔鬼身材，每每在社群曬出美照都勾走不少男粉絲的心；日前Jenny曬出居家照，在床上只穿著浴衣裡面中空，白皙雙球若隱若現。

Jenny平時不僅是一名DJ，還憑著洋娃娃般的臉蛋加上誘人身材，成為高人氣的大尺度模特兒，穿搭風格也以大膽前衛著名，在她的IG上不時都能看到養眼又令人血脈噴張的火辣照；最近Jenny分享在床上辣照，差點走光讓粉絲被辣得不要不要。

畫面中Jenny在床上看似要伸懶腰，實際是想把頭髮盤起來，而她身上穿著一件藕色絲綢浴衣，腰間繫上綁帶，但她的大動作直接撐開浴衣，才發現裡面中空，白皙雙球快掉出來，小露性感沒想到差點走光。

在IG擁有近百萬粉絲的Jenny，胸前洩春光讓網友忍不住激讚，「辣得不得了耶」、「裡面沒穿都不怕被看到嗎？越來越辣」、「「像洋娃娃一樣漂亮，身材比洋娃娃還完美」、「好美，女神怎麼那麼漂亮」、「不可思議的body啊」。