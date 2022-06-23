優人神鼓今在台北國家戲劇院舉行舉行《轉山》秋季巡演啟售記者會，與新北市府合作，透過5G科技展示新北青春山海線之美。（蔡雯如攝）

優人神鼓今在台北國家戲劇院舉行舉行《轉山》秋季巡演啟售記者會，與新北市府合作，透過5G科技展示新北青春山海線之美。（蔡雯如攝）

優人神鼓今在台北國家戲劇院舉行舉行《轉山》秋季巡演啟售記者會，與新北市府合作，透過5G科技展示新北青春山海線之美，新北礦山藝術季今年也將與優人合作，6日、17日將在「本山礦場」特別演出《亙古以來》礦山版，並在8月與時尚服裝設計師潘怡良合作，在水湳洞十三層遺址舉辦時尚走秀。

優人神鼓今年推出大型創作《轉山》，今日在戲劇院運用5G科技技術，同步傳送在新北市金瓜石地質公園本山礦場的演出畫面，讓觀眾跨越地理距離，觀賞兩地演員異地共演的精彩畫面，並欣賞新北市東北角山海線、黃金山城礦山風貌。

新北市副市長謝政達出席時表示，優人神鼓是全球知名的表演團隊，曾獲得許多國際藝術節獎項，多年來與新北鼓藝節合作演出，今年線上展演特別放映優人神鼓的影像作品《依山而行》，紀錄表演者從水湳洞十三層海邊行走到金瓜石礦山上演出的「雲腳」之旅，並盤點瑞芳水金九（水湳洞、金瓜石、九份）地區的連結歷史，為相當難得的作品。

謝政達說，新北市水金九擁有全台最具特色的礦業遺址，更是青春山海線的重要區域，優人神鼓團隊近年在水金九地區積極深耕，還與在地團體學校互動，希望藉由藝文力量串連地方發展，也成功幫助在地行銷觀光。

文化局長龔雅雯表示，優人神鼓除了會在金瓜石地質公園露天礦場遺址「本山礦場」演出外，今年也會在十三層遺址推出時尚走秀活動，使得新北黃金山城礦業的文化美學廊帶能結合藝術與時尚，歡迎民眾前來觀賞，詳細資訊可至2022礦山藝術季官網(https://www.mineartfestival.com/)查詢。