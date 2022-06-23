「溫度─南投劇場藝術季」將於8月4日起登場，以全新主題在南投、埔里推出10場次節目，文化局長林榮森表示，表演藝術始終動人心弦，歡迎民眾走進劇場，重新找回體驗藝術文化的感受，也讓表演工作者有發揮的舞台。

10場劇場及演藝推廣活動，分別在文化局演藝廳及埔里藝文中心舉辦，另外包含3梯次青少年劇場及3場次工作坊，6月23日起早鳥優惠，請上OPENTIX兩廳院售票系統搜尋「南投劇場藝術季」購票。

EX-亞洲劇團團長林浿安表示，這兩年受疫情影響，表演藝術產業掀起線上趨勢，表演者與觀眾的「臨場感」逐漸被線上取代，今年度南投劇場藝術季與時事緊扣，並以「溫度」為藝術季主題，帶領觀眾回到劇場，感受在劇場裡每分每秒的溫度。

南投劇場藝術季參演團隊以公開徵選及邀演型式策畫，公開徵選包括「精湛選粹類」及「創意新銳類」共6組團隊，還有及4組邀演團隊。南投場節目包括8月27日一心戲劇團《啾咪愛咋》，改編自法國寫實小說《愛情與偶然狂想曲》結合傳統戲曲呈現的愛情故事；9月17日台北打擊樂團《城市光影─南投》，以南投人文歷史搭配聲光視覺聽覺享受；10月1日翃舞製作《再見》舞蹈作品，訴說離與別的情感；10月30日表演家合作社劇團《心臼．味緒》呈現婆媳之間的酸甜苦辣。

8月13日風神寶寶兒童劇團演出《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》、10月16日李靜芳歌仔戲團演出《鰲風泛月廖添丁》、11月20日極至體能舞蹈團與樂齡族群同台演出《老化三劇》；首次參與南投劇場藝術季的國家交響樂團，將於9月3日在中興會堂廣場帶來音樂饗宴《綠野音樂會─夏日時光Summer Time》。

埔里場10月23日由台灣揚琴樂團演出《讚福藝聲，我的青春．我的歌》；11月5日大開劇團《好久茶的秘密13─名偵探阿隍：白銀之火》以台灣傳奇神話人物「城隍爺」為主角，帶領親子展開冒險之旅。

還有3梯次青少年劇場及3場次工作坊，南投場：表演家合作社劇團從8月4日到6日《藝啟SHOW！》戲劇青少年劇場、8月13日台北打擊樂團音樂工作坊、9月17至18日翃舞製作、9月24日《See Yourself》舞蹈青少年劇場、8月21日一心戲劇團傳統戲曲工作坊。

埔里場：大開劇團8月18至20日《Play一夏》戲劇青少年劇場、10月2日台灣揚琴樂團音樂工作坊，歡迎表演藝術工作者、一般民眾及學生一起體驗。