33歲女星「日本腿精」菜菜緒，身高擁有172公分的高䠷身材，還具備85公分逆天長腿，更讓她獲封「日本腿精」、「9頭身美女」稱號。近日她在IG限時動態開放粉絲你問我答，內容網羅了職場、外貌、生活等各種問題，其中就被網友問到有沒有喜歡過女生，她坦率直接回應「有！」大膽出櫃引起熱議。

菜菜緒21日在IG限時動態讓粉絲提問，其中有人向她提問「是否曾把女性作為戀愛對象」，她坦然回答：「有，但比起男女，我更看重對方是一個單獨個體，生理構造、性別之類的對我來說無所謂。」她的大方公開戀愛性向，曾一度掀起日網熱議，不過並非去責罵性向，而是誇讚她對任何事的有話必說。

另一方面，從菜菜緒作品的受訪中，依稀可看出她早有出櫃傾向。她近期出演《Oh My Boss!戀愛放別冊》的冷酷總編輯翻紅，為此，她曾透露出演惡女原因，原來菜菜緒天生臉蛋嚴肅，朋友常會問她「是不是在生氣？」出演惡女對她來說是全新體驗，坦言不在乎外界對她「好感度」，能做自己喜好的就好。

菜菜緒限時動態全文。(圖/菜菜緒 IG)

事實上，菜菜緒過去曾有2段情轟動日本，首先是和2011年傳出和大自己18歲，但身高矮了她11公分的歌手西川貴教交往，戀愛長達3年之久；後來更在2018年被日媒拍到和影帝菅田將暉在公寓過夜，只是2段戀情走向分手結局。