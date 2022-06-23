Deloitte永續發展中心（DCSP）近期在世界經濟論壇年會（WEF）發布《The turning point - A Global Summary》報告，分析亞太、歐洲、美洲等15個地區氣候對經濟的影響。報告顯示若氣候變遷不加以控制，未來50年將會使全球經濟損失1.71兆美元。

2070年全球國內生產總值（GDP）亦將減少7.6％的比重。鑑於淨零行動的急迫性，協助台灣企業轉型勢在必行，勤業眾信聯合會計師事務所於6月24～25日「2022 ESG高峰會」為期兩天的展覽中，安排永續專家為企業進行「E-Body健檢」一對一深度諮詢服務，使企業了解自身永續進度與狀況，提供完整的減碳旅程。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州指出，在世界經濟論壇今年發布的全球風險報告中，前三名皆與環境議題相關，且其中提到執行氣候行動上的失敗將對世界在經濟與社會層面造成嚴重威脅；投資人也認為在疫情期間具有良好ESG實務的企業，表現更為出色；在應對氣候變遷的困境時，利用淨零排放的治理解方可以有效協助企業達成去碳目標。

而台灣金管會今年三月啟動《上市櫃公司永續發展路徑圖》，分階段推動上市櫃公司進行溫室氣體盤查、查證及資訊揭露時程；同年三月底，國家發展委員會也發布《台灣2050淨零排放路徑及策略》，提供淨零之軌跡與行動路徑。

針對企業在應對永續發展時所需要的資訊揭露，陳盈州提供「依永續報告書框架強化資訊揭露」、「採用國際標準盤點」等兩大建議，主要是注意國際永續準則委員會（ISSB）預計今年底發布的相關草案，包含IFRS S1草案有關永續相關財務資訊一般性揭露規定、IFRS S2草案氣候相關揭露規定。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理李介文指出，近年受到極端氣候威脅，全球關注ESG議題，面臨主管機關、機構投資人、國際客戶等利害關係人的關切，「永續供應鏈管理」已成為企業永續發展最重要的拼圖。對於大型企業來說，由於供應鏈擴及全球、規模與類型眾多，提升供應鏈永續績效的透明度，並透過多樣化的議合手段與差異化目標，進行精準管理是企業有效強化供應鏈韌性、爭取市場信任的關鍵。

Deloitte《The turning point》報告發現，若全球暖化升溫，將導致生產力降低與就業困難、糧食和水資源短缺、健康和福祉惡化等損失；報告也指出如果全球領導人聯合進行淨零轉型，全球經濟將在50年獲得43億美元的新收益，等於2070年將振興全球3.8％GDP。