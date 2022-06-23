歷經三次招標，台中市水湳轉運中心終於決標，由德昌營造獲工程評選為優勝廠商，待招標相關行政作業完備，預計最快9月動工。（模擬圖由台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市水湳轉運中心近日完成工程評選，由德昌營造優勝獲選承造，交通局長葉昭甫表示，待接續完成議價、施工計畫書審查等工程招標作業後，預計最快9月開工，打造台中市國道客運轉運新門戶，創造台中城市亮點。

推動逾10年、前後歷經3任市長的水湳轉運中心，位於水湳經貿園區東北角，鄰近國道1號大雅交流道及台74線；上周第三度招標，總算順利決標。工程總經費約39億元，為地上4層、地下3層，且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築。

其中，地下3層作為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台、地上4層則為商業空間及辦公空間；將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車，及iBike等公共運輸工具，提供42席國道客運、12席市區公車月台，及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間。

葉昭甫表示，轉運中心建築外觀具速度感及科技感，除設計全太陽能屋頂建築外，也加強整體綠化及節能減碳，同時配置膠囊式司機休息室及行控中心，貼心舒適的休息環境，守護國道行車安全；並規畫智慧停車系統及預留大客車智慧充電設置，以提供低碳、智慧化的轉運機能，帶動水湳經貿園區整體發展。

此外，配合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景，亦提供園區電動接駁公車服務，將結合周邊水湳國際會展中心、台中綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施，打造台中市新興核心聚落。

交通局指出，未來水湳轉運中心將整合營運班表，便利旅客搭車及轉乘，也將透過科技，讓車輛停等時間與民眾搭乘時間，效率最佳化，有效落實站內車輛管制，提高席位使用率。