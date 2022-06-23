音樂祭不僅有藝人歌手演出，屆時還有市集活動。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府將在7月15至16日一連兩天，在苗栗竹南運動公園舉辦「2022苗栗山釀浪漫音樂祭」宣傳會，縣府23日舉辦宣傳會也特別邀請到本次音樂祭的代言人許維芳，甜美嗓音讓大家搶先感受浪漫氣息。

縣長徐耀昌表示，青年是國家未來發展的重要關鍵，苗栗縣政府一直以作為青年最堅強的後盾與靠山為己任。期待透過音樂演出與創意市集等具備年輕、活潑元素打造而成的活動，展現苗栗山城的熱情與活力。

縣府勞青處表示，17組超強藝人卡司，包含Bii畢書盡、戴愛玲、五堅情、蕭秉治、原子邦妮等，以及苗栗青年學子組成的學生社團，於大小情人雙舞台接力演出，讓大家暫離城市的喧囂，徜徉在山城的懷抱中。

勞青處指出，苗栗以清麗的山水與濃郁樸實的民情著稱。獨特的山城小鎮文化，讓人來到苗栗，便會想放慢步調，享受時光。

這些特色也吸引了年輕族群回鄉，打造屬於苗栗青年的品牌。音樂祭現場亦有青年品牌市集「菁市集」，邀請在地優秀青年業者展售自營產品，讓大家享受浪漫音樂之餘，也能體驗到苗栗在地屬於山城青年的創意與熱情。

除了音樂祭及市集外，現場還有充滿甜蜜氣息的裝置藝術拍照區、每日好康抽獎活動，完成指定任務就能免費獲得抽獎券，天天抽gogoro、iPhone13 mini、JBL藍芽音響等多樣大獎，就是要讓大家滿載而歸！欲知活動詳情請持續鎖定「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁，歡迎大家一起度過輕鬆浪漫的夏日時光！