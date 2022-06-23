teamlab團隊首度到南台灣展出，高雄場地獨有設計完整搭配挑高空間，加上多重鏡面設置，互動區域品質再提升，想帶給南部民眾不一樣的全新饗宴。（崔正綱攝）

「小人所居住的桌子」在桌子上放置物品來與小人們互動，隨著每個新物件的放置，小人們的運動路徑及生活發生變化；它們通過跳躍，攀爬和滑動來與物體相互作用。（崔正綱攝）

「光球管弦樂團」當球體滾動時，它的顏色和聲音都會產生變化，發光的球體就能演奏一場管弦樂表演。（崔正綱攝）

「滑梯水果園」 這是水果生長的溜滑梯，坡上生長著各種各樣的水果，球也在彈跳，你成為陽光，滑下斜坡。當你的身體與球發生碰撞時，你的陽光能量就會傳遞給它們，它們會向各個方向飛去。當球與果實碰撞時，果實將開始生長。（崔正綱攝）

「遠古神靈故事」當觸控式螢幕幕上的符號時，它們會演變成他們所代表的圖像。隨著這種觸覺功能創造出更多的圖像，如一隻鳥落在樹上，一隻綿羊從狗身上跑開，一隻綿羊在孩子接近它時跳舞。（崔正綱攝）

首度到南台灣展出，高雄場地獨有設計完整搭配挑高空間，加上多重鏡面設置，互動區域品質再提升，想帶給南部民眾不一樣的全新饗宴。（崔正綱攝）

來自日本teamLab團隊融入聲音、光線、色彩，以互動式的光影、3D投射等科技創造互動展「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」，享譽國際，吸引了千萬人打卡共同體驗。今年初台北場口碑爆棚，刮起美拍炫風，吸引超過20萬人朝聖。將在24日首度移師到高雄科工館盛大開展，高雄場將突破以往，搭配多重鏡面設計，將互動區域加倍升級。

teamLab團隊2001年3月創立於日本東京，由來自各個領域的專家組成，包括程式設計師、工程師、數學家、建築師、畫家、網頁設計師、平面設計師、CG動畫師等。主要專注於藝術與科技相結合的內容創作。在日本、美國、台灣、新加坡、意大利等國家舉辦互動展覽，享譽國際，有千萬遊客到場互動遊玩打卡。

高雄市副市長史哲到場表示，許多去東京遊玩的旅客都會去台場teamlab美術館看展覽，也是愛好文化藝術創作者必去朝聖之地，感謝teamlab能到高雄舉辦。

因疫情無法前來的teamlab kids CEO松本明奈特別錄製影片感謝，說展覽的構思靈感契機，來自台灣觀眾的啟發，有別於日本安靜的欣賞展覽，看見台灣的小朋友們在美術館裡自在地活動，當下對於創作團隊來說是很衝擊的。

接著提到，此次是首度到南台灣展出，高雄場地獨有設計完整搭配挑高空間，加上多重鏡面設置，互動區域品質再提升，想帶給南部民眾不一樣的全新饗宴。

互動的作品如「遠古神靈故事」、「天才跳房子」、「光球管弦樂團」等等，都是運用色彩與科技的結合，適合親子共同遊玩。還能彩繪動物立體紙模型，創造屬於自己的3D立體動物。