來自日本teamLab團隊融入聲音、光線、色彩，以互動式的光影、3D投射等科技創造互動展「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」，享譽國際，吸引了千萬人打卡共同體驗。今年初台北場口碑爆棚，刮起美拍炫風，吸引超過20萬人朝聖。將在24日首度移師到高雄科工館盛大開展，高雄場將突破以往，搭配多重鏡面設計，將互動區域加倍升級。
teamLab團隊2001年3月創立於日本東京，由來自各個領域的專家組成，包括程式設計師、工程師、數學家、建築師、畫家、網頁設計師、平面設計師、CG動畫師等。主要專注於藝術與科技相結合的內容創作。在日本、美國、台灣、新加坡、意大利等國家舉辦互動展覽，享譽國際，有千萬遊客到場互動遊玩打卡。
高雄市副市長史哲到場表示，許多去東京遊玩的旅客都會去台場teamlab美術館看展覽，也是愛好文化藝術創作者必去朝聖之地，感謝teamlab能到高雄舉辦。
因疫情無法前來的teamlab kids CEO松本明奈特別錄製影片感謝，說展覽的構思靈感契機，來自台灣觀眾的啟發，有別於日本安靜的欣賞展覽，看見台灣的小朋友們在美術館裡自在地活動，當下對於創作團隊來說是很衝擊的。
接著提到，此次是首度到南台灣展出，高雄場地獨有設計完整搭配挑高空間，加上多重鏡面設置，互動區域品質再提升，想帶給南部民眾不一樣的全新饗宴。
互動的作品如「遠古神靈故事」、「天才跳房子」、「光球管弦樂團」等等，都是運用色彩與科技的結合，適合親子共同遊玩。還能彩繪動物立體紙模型，創造屬於自己的3D立體動物。
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