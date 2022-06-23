台灣美國商會昨日發布「2022台灣白皮書」指出，台灣有能源、人才與勞動市場重組、開放邊境以及重啟商務活動等三大急迫性問題，其中，安全及穩定的能源供給，成為「愈來愈擔心的議題」。對此，民眾黨立委張其祿表示，蔡政府難道要繼續以「不缺電」，甚至「用愛發電」來粉飾太平？穩定供電網已經沒有理由再拖，同時，綠電的供給量及穩定度提升也迫在眉睫，台灣已不能再等。

張其祿指出，他早多次向蔡政府示警，台灣供電網太不穩定導致電力系統韌性不足及社會脆弱度過高；前幾日更有台積電將「自力救濟」建置新發電機組，以確保企業本身用電穩定，凸顯蔡政府多次表達「供電穩定、不缺電」是場面話，實際上已經造成我國民生及外資投資的巨大隱憂與障礙。

如今美國商會直接點名「台灣供電不穩，須馬上處理」，蔡政府難道要繼續以不缺電，甚至「用愛發電」來粉飾太平？依台灣美國商會白皮書指出，有「77.9％會員對電力供應有高度隱憂」，更是對我國投資環境及供電現況投下高度不信任票。

張其祿說，台灣未來經濟成長可期待，但電力需求年增2.5％，當前也正進入我國「淨零碳排」能源轉型及核電廠機組準備退役週期，若處理失當，不但因為電力系統造成壓力，導致無法穩定供電給住家與企業，將會造成巨大的民生及企業損失，像是今年303大停電導致半導體、光電及蘋果供應鏈受創，更嚴重的台灣將可能失掉很多投資機會，這都是政府賠不起的。

張其祿強調，台灣接下來必須即刻在不影響價格競爭力和穩定供電的前提下，集中國家資源優先處理供電網穩定問題，並積極推動能源轉型政策；蔡政府也不能再繼續以下修能源轉型達成目標、僅施行碳費等落後制度，掩飾政府在全球「淨零碳排」布局不足。

此外，「合理電價」議題更是蔡政府不能一再延宕、逃避的問題，必須考量 優先調漲用電大戶電價，透過以價制量減少發電成本損益差距，這已牽涉著產業、一般民生及世代間資源分配正義。