根據23日新加坡官方資料，受到食品以及公共設施價格上升所推動，當地5月份核心CPI(消費者物價指數)已衝到10多年來最高。

新加坡5月核心CPI年增3.6%，較預估值3.5%稍高，不過，卻創下2008年底以來新高。從2022年迄今，星國核心CPI就一直在2%以上，到了4月奔上3.3%以後就下不來了。

同時，新加坡整體CPI更是飆至5.6%，超過預估值5.5%。星國整體CPI也是高得嚇人，從2021年10月超過3%，同年12月到4%，2022年3月以後到5月，就一直維持在5%以上。