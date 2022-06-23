根據23日新加坡官方資料，受到食品以及公共設施價格上升所推動，當地5月份核心CPI(消費者物價指數)已衝到10多年來最高。
新加坡5月核心CPI年增3.6%，較預估值3.5%稍高，不過，卻創下2008年底以來新高。從2022年迄今，星國核心CPI就一直在2%以上，到了4月奔上3.3%以後就下不來了。
同時，新加坡整體CPI更是飆至5.6%，超過預估值5.5%。星國整體CPI也是高得嚇人，從2021年10月超過3%，同年12月到4%，2022年3月以後到5月，就一直維持在5%以上。
根據23日新加坡官方資料，受到食品以及公共設施價格上升所推動，當地5月份核心CPI(消費者物價指數)已衝到10多年來最高。
新加坡5月核心CPI年增3.6%，較預估值3.5%稍高，不過，卻創下2008年底以來新高。從2022年迄今，星國核心CPI就一直在2%以上，到了4月奔上3.3%以後就下不來了。
同時，新加坡整體CPI更是飆至5.6%，超過預估值5.5%。星國整體CPI也是高得嚇人，從2021年10月超過3%，同年12月到4%，2022年3月以後到5月，就一直維持在5%以上。
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