趁著西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）股價從今年高點回落，巴菲特旗下跨國多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）再度加碼買進了960萬股股票，將其持股比例提高到16.3%。

根據周三披露的監管文件，波克夏在過去一周內斥資約5.29億美元買進960萬股西方石油公司股票。今年初波克夏砸下70億美元購買該油企股票，接著在5月又砸下3.36億美元增持股份。

在進行幾輪的增持之後，目前波克夏共持有約1.527億股西方石油股票，按西方石油周三收盤價估算，價值約為85.2億美元。

周三西方石油下跌3.63%，收在55.77美元，與5月觸及的今年高點相比已經下跌逾21%。

受惠於波克夏一路買進，以及俄羅斯入侵烏克蘭後油價大漲，今年西方石油的股價曾一度大漲1倍多，現在漲幅雖然大幅收斂，但今年以來仍然上漲逾90%。

波克夏已經成為西方石油最大的個別股東，同時還擁有可額外購買8390萬股西方石油股票的選擇權，一旦行使該選擇權，波克夏的持股比例將超過25%。

今年波克夏在投資方面砸錢毫不手軟，第一季買股票就砸了511 億美元，其中包括加碼買進259億美元的雪佛龍公司（Chevron Corp）股票。

分析師表示，原油價格在俄羅斯入侵烏克蘭後一路挺升，波克夏想透過投資西方石油和雪佛龍從中獲益。