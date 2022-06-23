南韓YouTuber Judy曾在台灣生活，也學過一點中文，時常會用中文進行對話，加上溫婉外型和火辣身材，是南韓會中文的網紅中最受喜愛的YouTuber之一。她日前曬出泳裝照，中間開洞的設計露出半球，讓粉絲們暴動，直呼就算出寫真也會買。

YouTuber「韓國女生Judy」昨（22日）在facebook發文提問：「大家喜歡這種比基尼嗎？」照片中她畫著精緻妝容，鎖骨線條非常漂亮，上半身穿著卡其色的比基尼，不過這個比基尼設計很特別，中間大挖空，露出一半雪乳，陰影和線條都非常明顯，效果令觀眾血脈賁張。許多粉絲熱情留言「麻煩出寫真 謝謝」、「噴鼻血了」、「完美曲線」、「鼻血直流」。

Judy雖然是韓國人，由於過去曾在台灣生活過，與台灣頗有淵源，製作的影片很多都以台灣相關為主題，她先前曾開箱過台灣的竹葉青酒，近期上傳影片嘗試保力達B的各種喝法，Judy在影片開頭甚至用台語講出耳熟能詳的廣告詞「明天的氣力，保力達B」，讓台灣粉絲們感到非常親切，而她也照著網友推薦，準備了啤酒、水、紅茶、椰子汁、紅牛、可樂、雪碧、運動飲料等，要和保力達混合後搭配喝下。

Judy在喝之前評價保力達酒香味很重，韓國沒有這種味道的酒，直呼喝起來很順口，有越喝越好喝的感覺，混合起來的顏色也很漂亮。不過有粉絲為了健康建議「要適量，那個屬於藥酒喔」、「不建議一次混合這麼多，感覺很危險」、「保力達喝完心臟會跳很快」、「酒量不好的人，保力達不用一瓶就可以讓人躺平」。

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