醫材股添生力軍，安美得生醫（7575）預計6/24以每股參考價60元登錄興櫃。該公司2021年EPS達2.49元，全年營收以5.59億元，創下近年新高，年成長率17.69％，法人看好在海外市場拓展有成下，2022年仍可延續成長力道。

成立於2008年的安美得，專攻自有品牌高階傷口敷料相關產品，工廠位於五股工業區，截至2021年底止，實收資本額為2億元。該公司營收連續9年正成長，營運表現亮麗。

董事長暨執行長王耀乾23日在法說會中表示，安美得大核心策略產品領域為傷口照護平台、無痛醫療平台、醫療器材支持平台。其中傷口照護以高階水凝膠敷料產品為主，針對不同傷口的照護需求，自主開發出多項產品，包含疤痕貼片、凝膠、高滲液敷料、水性傷口敷料及抗菌敷料等。

安美得以敷料通路為基礎，擁有為數近百人的行銷及業務團隊，產品銷售涵蓋國內各級醫療院所及診所，多年來在婦產科極具市場知名度，並延伸到以外科系為主要推展業務的領域，持續新增合作醫院，協助訓練護理師照護病患傷口。

王耀乾說，因應台灣生技醫療市場的不斷變化，安美得除強化業務職能和行銷組織外，近年更積極投入創新敷料研發，並從醫生動刀產生傷口照護為出發點，延伸到術後止痛以及手術所需醫療器材，代理長效止痛針、吻合器、磁振導引海扶刀等多項手術輔助器材，提供客戶更多更好的醫療照護工具和服務。

安美得除了台灣市場外，中國大陸及東協十國也是該公司主要佈局的海外據點，敷料類產品已於中國大陸、新加坡、泰國取得產品許可證及銷售，並於馬來西亞、菲律賓及越南等地也陸續申請許可證中。另外於2018年簽定東協十國代理權之納疼解長效止痛針，以一年一國家之取證策略，已陸續完成新加坡、泰國及馬來西亞取證，銷售成績未來可期。

王耀乾表示，安美得未來期待能以自主研發之實力及代理國內外之創新高階醫療器材，成為大外科、婦產科、骨科及麻醉科的最佳合作夥伴，為提升台灣整體醫療發展盡一份心力。