「2022雲林縣電競派對」本月19日進行線上預賽，入選隊伍陸續出線，將於7月1日產生前4強，7月9、10日在雲林縣立體育館決賽，23日雲林縣政府舉辦記者會，宣布決賽當日將推出複合式文創園遊會，由聲林之王歌手、知名電競選手、電競廠商共同熱場，邀請大家來觀電競、逛市集、吃美食、遊雲林。

雲林縣電競派對宣傳活動，由雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、新聞處長羅楚東等人共同主持，張麗善強調這是6都以外首度舉辦的大型電競活動，總獎金達38萬元，吸引全台各地年輕人參與，7月9、10日的決賽是重頭戲，請大家共襄盛舉、熱鬧一「夏」。

張麗善表示，雲林是農業大縣，縣府這幾年將農業結合智慧科技，讓大家逐漸跳脫對雲林的刻板印象，此次電競比賽，結合在地宗教、布袋戲等文化元素，不僅吸引旅外遊子回鄉，也讓外縣市青年更深入了解雲林的特色。

張麗善親自玩了一下電競，直呼「很紓壓、很好玩」，認為電競不僅是遊戲，更是1項產業，年輕人可透過電競，走出屬於自己的道路，一般民眾也可藉由電競紓壓，其發展潛力非常大，縣府將持續推廣，讓雲林愈來愈多元、有創意。

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基說，張縣長結合在地文化推廣電競，帶動年輕人的熱情。學校在電競教育努力很多年，台灣有一流的電競產業，加上年輕人的創意，希望透過產、官、學合作，讓電競活動持續發揚光大。

雲林縣電競派對決賽，將於7月9、10日在雲林縣立體育館登場，民眾可免費入場，並有機會抽中800多個獎品，縣府邀請全台民眾，一起來雲林感受電競的獨特魅力與發展潛力。