海瑞溫斯頓 (Harry Winston)在繁花似錦的六月推出「春季花園迷宮」系列珠寶，以耀眼奪目的彩色寶石勾勒歡愉喜悅的氣氛，讓歡慶時刻更加閃耀，不論是綠意盎然的祖母綠、猶如盛開花朵的紅寶石和藍寶石，或是在陽光下閃耀光芒的黃鑽，是人生重要時刻的最佳紀念，更是值得珍藏傳世的珍寶。

海瑞溫斯頓紅碧璽和彩寶項鍊，猶如春日花園的繁花似錦。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓紅碧璽和彩寶耳環。（Harry Winston提供）

其中一款祖母綠項鍊，以5.55克拉的祖母綠為主石，下方綴以5.29

海瑞溫斯頓錳鋁榴石鑽石耳環。（Harry Winston提供）

克拉的水滴形紫色剛玉，綠紫雙色主石的設計彼此呼應，更添奢華美感，項鍊上鑲以祖母綠、鑽石、藍寶石、紫色剛玉等彩色寶石，與鑽石相互映襯，散發耀眼璀璨的光芒。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指。（Harry Winston提供）

以花朵為靈感打造的Marvelous Creations頂級珠寶，則以貓眼金綠寶石、星光紅寶石打造雞尾酒戒指，完美呈現星光寶石的稀有特質，寶石上的星光可在舉手投足的瞬間變化色澤與光芒，更添佩戴的趣味，是頌讚大自然的非凡傑作。

718 Marble Marquetry系列珠寶則以海瑞溫斯頓工坊的黑白大理石放射圖案為靈感，透過對比色、彼此襯托的視覺效果，讓主石更加耀眼，光芒四射。