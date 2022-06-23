富邦悍將威迪茲服完10場球監後22日回歸一軍賽場，但控球卻「大暴走」，5局投球中出現共16次「挖地瓜」球，還出現沒有積極補位的狀況，對於他這樣的表現總教練丘昌榮難得動怒，直言威迪茲禁賽回來的表現實在是感到滿生氣的。

威迪茲2日面對味全龍時在比賽中被主審檢查出手套有使用「外部物質」，當下立刻遭驅逐出場，隔天聯盟懲處出爐，他被禁賽10場、罰款1萬元，昨天是他解禁後首場一軍比賽，恰巧又是碰上龍隊。

前3局威迪茲狀況不俗，但4局起控球「大走鐘」，4局下暴投讓對手兵不血刃跑回追平分，紀錄上總計他5局投球中出現4次暴投，本季他的暴投數已累積16次，只差5次就要追平味全龍前洋投多力的暴投紀錄。

談到威迪茲歸隊首戰的表現，丘總少見的有情緒，「昨天一場16個挖地瓜，控制力比較不好，對球隊影響也很大，補位也沒有補，現在球隊的氣勢、氣氛是這樣，他這樣禁賽10場回來的表現實在是讓人滿生氣的。」

昨天5局下2出局一、二壘有人時，威迪茲又出現暴投，讓跑者推進到二、三壘，只見丘昌榮面色凝重、雙手一攤，今天談到此事說：「滿生氣的，大家都很努力在把每個環節做好，不希望有這樣的情形，選手要為自己付責。」