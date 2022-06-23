北市兒童BNT第二劑23日開打，銘傳國小在校接種5到11歲學生BNT及莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤到場除了關心孩子打針狀況，也表示Novavax疫苗有200萬劑將於7月到貨，擬透過預約平台、醫院施打，必要時會啟動中型接種站，甚至可為長者到宅施打。

教育局表示，北市銘傳國小23日在校接種5到11歲學生BNT及莫德納疫苗，預計有194名學生在校接種疫苗，其中183名接種第2劑，11名補接種第1劑，包括BNT疫苗160人及莫德納疫苗34人。

銘傳國小志工團總召陳怡潔指出，校園施打第二劑目前剛滿第四周，家長疑慮還是會高一點，也有家長擔心疫苗數量跟種類。陪小一生來打第二劑BNT的家長表示，接種就按照學校規畫的日期來打，沒有特別擔心副作用，今天學校動線規畫都蠻順暢的。

蔡炳坤表示，北市5到11歲兒童疫苗接種，現在進行到莫德納第二劑，BNT第二劑今日首次開打，從台北市接種情況來看，第一劑已接種6成5，第二劑施打意願各校約6成。

蔡炳坤表示，有數據落差主要因滿12歲分到青少年分類，加上目前滿四周接種第二劑，家長會想說不要一滿就打，暑假再來接種，第一劑希望能打到7成，第二劑打到第一劑6成沒問題，盼望有機會打到第一劑總數的7成。

幼兒接種上，蔡炳坤表示，中央預計7月開打6個月到五歲兒童的莫德納疫苗，6月底要先通過ACIP會議，但碰上七月放暑假，有些孩子在托嬰中心、幼兒園，所以會再思考怎麼規畫讓家長方便。

蔡炳坤說，有點擔心莫德納要打，BNT要不要進來，目前據中央說法，只有莫德納到台申請，BNT沒有，接種項目上一但中央有確認就規畫，如果過一段時間有BNT進來，也會考量家長意願。

此外，目前75歲長者接種比例低，蔡炳坤表示，Novavax疫苗有200萬劑將於七月份到貨，北市會再透過預約平台、醫院，必要時啟動中型接種站，甚至可為長者到宅施打，這次Novavax疫苗很多人期待，要思考接種順序，會再跟中央建議。