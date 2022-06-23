監委林文程、浦忠成22巡察基隆市。上午安排陳情時段紓解民怨，主要是司法偵辦簽結疑義等問題，下午聽取原住民事務專案簡報，建議基隆市政府可就地方資源特色，設置海洋漁業專班及法律服務資源中心等，亦可將相關法規及服務資訊彙整編製摺頁手冊，供弱勢原住民運用與參考。

監委聽取專案報告時關注都市原住民族聚落營造爭取中央補助資源問題、原住民子女就讀高中大學繼續升學之狀況，瞭解原住民微型傷害保險及急難救助金補助之執行情形。

隨後，監委實地巡察基隆市原住民文化會館及八斗子阿美族奇浩（Kihaw）部落。除瞭解原住民文化之保存，亦建議將原住民族先人長者如何融入城市之緣由及過程，適切導入博物館文化，強化年輕族人之認同感，且可與宜蘭、台北地區互換文化物件，增添多元化、動態展演內容。

另對市府能將早期原住民違建聚落，改建為「海濱國宅社區」，提升部落生活品質之美意，給予支持鼓勵。