星座運勢網站「星座巫師」公布12星座撩人排行榜，前三名分別是天秤座、獅子座、天蠍座，基本上出手就會成功，手段非常高明。

▍第十二名：雙魚座

雙魚座渴望擁有浪漫的愛情，他們很容易被影響，缺乏自主能力，被感情牽著鼻子走，基本上不具備撩人能力，只有被撩的份。

▍第十一名：水瓶座

水瓶座很難墜入愛河，也不太會挑逗沒興趣的人，一旦遇到有共鳴的靈魂，就會好好珍惜，直接表達愛意，因此不太會使出撩人手段。

▍第十名：摩羯座

摩羯座穩重又理性，面對感情依然能維持冷靜，他們不擅長說甜言蜜語，只會用行動證明愛意，因此往往不太擅長撩人。

▍第九名：射手座

射手座喜歡自由自在的生活，不愛被束縛，對感情採取放牛吃草態度，他們生活中有太多其他更刺激好玩的事情，因此不會刻意去撩人。

▍第八名：處女座

處女座不僅在生活中有潔癖，還有很嚴重的精神潔癖，撩人、搭訕這種事對他們來說太不正經了，感情還是要分得清清楚楚才不會徒增困擾。

▍第七名：巨蟹座

巨蟹座對大家都很好，又擁有很多異性朋友，因此很容易變成中央空調，不過他們比較少對特定的人出手，不太會主動去撩撥人心。

▍第六名：雙子座

雙子座很愛玩，貪圖新鮮感，在愛情中也是如此，遇到有興趣的人就上前搭話，撩一下也不吃虧。

▍第五名：金牛座

金牛座看起來很剛強，其實內心細膩，對感情很有一套，天生具有撩人技能，沒幾句話常常就讓異性心花怒放。

▍第四名：白羊座

白羊座熱情開朗，感性大過理性，遇到喜歡的人就大方示愛，不會隱藏自己的感情，想要撩人時也是信手拈來，行動力十足。

▍第三名：天蠍座

天蠍座散發神祕感，能激起異性的征服慾，這樣的他如果出手撩人，基本上是百發百中，而且他們會為了達到目的不擇手段，軟硬兼施，讓對方完全沒有招架之力。

▍第二名：獅子座

獅子座很有個性，在感情中比較強勢，遇到喜歡的人就會主動追求，用霸道的樣子說甜言蜜語，讓人很容易就墜入愛河。

▍第一名：天秤座

天秤座有顏值、有氣質，遇到喜歡的人更是體貼，如果有想要撩的人將會展現高明的手段，讓對方心動不已，很快就會陷入他們的溫柔鄉。