國定古蹟「台南三山國王廟」為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。（曹婷婷攝）

國定古蹟「台南三山國王廟」為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築，建築師黃毅誠指出，修復首要克服地下潮氣，解決灰壁劣化。（曹婷婷攝）

環境變遷加劇古蹟修復難度！有280年歷史的國定古蹟台南三山國王廟，因壁體、木棟架、剪粘劣化，2020年8月啟動修復，預計明年8月竣工，監造的建築師黃毅誠指出，修復首要克服地下潮氣，透過止潮帶防水等工法，才能有效解決灰壁劣化。

台南市文化資產管理處表示，國定古蹟台南三山國王廟建於1742年，是全台僅存由潮州派匠師所建的粵式廟宇建築，為國有財產署管理、三山國王廟管理委員會認養。台南市長黃偉哲23日早上特別與財政部國有財產署管理署長曾國基、文化部文化資產局長陳濟民前往三山國王廟工區現場視察。

該廟最近1次修復是1996年，目前包括木棟架、壁體、屋面、剪粘等，都已出現劣化損壞，經國有財產署籌措2502萬元、文化部補助1819萬元，經費到位後，委由台南市文資處代辦修復工程。

文資處長林喬彬指出，此次修復很大一部分是控制環境溼度，解決灰壁劣化的問題，另，潮汕會館後方民宅增建侵占廟宇，造成排水不順而滲漏水，此次民宅也配合同意拆除增建物，以利施作排水天溝，修復團隊將採「最小規模解體、最大限度保留」施工。

黃毅誠提到，歷來團隊修復過祀典武廟、大天后宮、風神廟等古蹟，「坦白說，這個案子最深刻，技術層次也高。」他說，若依傳統工法修復，而未針對潮氣問題素提出解方，修復還是會失敗。

他說，前次雖按照古法修復，但不到1年，灰牆面層已剝落劣化，因此，此次團隊特別針對地下潮氣上升，進行通盤檢討。修復團隊透過增設止潮帶防水等施工工法，即使地下水位問題仍在，也能藉此工法，阻絕外水影響，減少環境溼氣造成古蹟本體劣化。