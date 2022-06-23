江西德興：明代古橋遭洪水衝擊受損，橋墩內驚現宋代石雕臥羊。（中新社）

中新網23日報導，江西德興市文物保護工作人員21日在該市張村鄉界田村現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕臥羊。

壽元橋始建於明萬曆十九年（1591年）橋全長88米，寬8.3米，橫跨於長樂水，是一座由花崗岩乾砌而成的5孔石橋，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，具有很高的歷史、藝術、科學研究價值。2006年12月，被公布為江西省文物保護單位。

連日來，該市出現強降水天氣，境內的長樂河水肆虐。21日上午，當地文保員報告，壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞。市文保工作人員隨後趕到現場，在勘察中，發現這處橋墩迎水面頂層蓋石和第二第三層護墩石已毀，在第二層的填充物裡，竟有一尊石雕臥羊。經線上與省文物專家會商，初步認定該石雕臥羊為宋代文物。

明代建的橋怎麼會出現宋代的石雕臥羊呢？專家分析，宋代時期界田村附近或有個石廠，生產加工石獸等像生（仿製天然產物的工藝品）。在製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊。而到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕臥羊作為填充物夯進橋墩內。