被視為消費者通膨的先行指標PPI(生產者物價指數)，韓國5月份又上升，當地未來物價有可能續漲。另外，再加上韓元大貶並創新低，23日的KOSPI出現上下震盪走勢，最後收在2,314.32點，跌28.49點或1.22%，漸漸向下逼近2300關卡。同時，韓元還是走貶，外資賣超2960億韓元。

韓國央行23日表示，因被煤炭、石油以及服務價格上漲所推升，當地5月PPI的月增率，已經連漲5個月為0.5%。倘若跟2021年同期相比，年增率更是飆升9.7%，且是連續第18個月上升。

大型類股表現不一，三星電子跌0.35%，SK海力士跌2.17%，電池製造業者LG Energy Solution也跌0.25%，現代汽車翻黑收跌0.29%。不過，三星生物製藥漲0.37%，Naver也漲2.18%。

匯市交易時，韓元兌一美元來到13年以來，首次貶破心理關卡1,300位置，約貶0.24%。韓元繼2021年年線下挫8.6%，跌幅曾創14年來最大之後，2022年迄今也貶逾8%。目前，韓元在1,301.8左右，還是貶4.5元。