中美晶（5483）今舉行股東會，通過每股配發8元現金股利。董事長徐秀蘭表示，中美晶去年太陽能本業營收約77億元，但今年1-5月太陽能營收已接近50億元，再加上大尺寸太陽能電池新產線預計於今年9-10月投產，估計今年光是太陽能營收就有機會突破100億元，目前獲利狀況也相當穩健。

中美矽晶110年全年的合併營收為688.4億元，年增12.1%，營業毛利245.3億元，營業毛利率35.6%，營業淨利180.8億元，稅前淨利172.1億元，稅後淨利126.2億元，歸屬於母公司的稅後淨利為68.1億元，稅後每股盈餘為11.62元。110年合併營收為歷史次高，全年營業毛利率達35.6%，創歷史新高紀錄！EPS達11.62元，為有史以來最佳紀錄！子公司環球晶圓去年的合併營收為611.3億元，創歷史新高，全年營業毛利率達38.1%，創歷史第二高，全年營業淨利率為28.9%，創歷史第三高的佳績！

徐秀蘭表示，各國在環境變遷壓力下都很積極，不管是台灣或全球來看，政策支持再生能源、需求持續向上，或許短期波動難免，不過她對2022年營運有信心。台灣政府宣布2050年前要達到淨零碳排，內需相當熱絡。中美矽晶積極拓展多元案場，例如漁電共生、農電共生等以解決最大的土地限制因素、擴大建置太陽能電廠，從純製造轉向多元能源應用與服務，掌握儲能及綠電衍生商機，持續拓展版圖，成為領先的全方位綠能供應商，中美晶生產的綠電未來也將全力供應子公司環球晶所需。