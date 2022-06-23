美股隔夜小幅收跌。在大宗商品價格下滑下，亞洲股市出現震盪。港股在科技股領漲下，高開149點，全天穩健高走，最多升435點。A股也追隨港股，午後走強。

周四香港恆生指數收漲265.53點或1.26%，為21273.87點。國企股(H股)升128.08點或1.75%，為7463.08點。

中國國家主席習近平周三主持一場高層會議，批准一項計畫，讓中國大型支付業者和金融科技平台一起發展，並要求健全相關監管規則。

主要網路支付巨頭聞訊上漲。據路透周四報導，由於中國官方不願看見權力集中，阿里與螞蟻正尋求各自獨立發展，逐步解除雙方業務往來。

科技指數大漲2.28%。阿里巴巴升6.4%；騰訊升1.4%。

中資證券股走高，中金公司升3.6%，中信建投升7.6%。

汽車股漲勢猛烈，升6.3%；小鵬汽車升9.8%，理想汽車升9.4%，吉利汽車升7.4%，五菱汽車升7.9%。