受到大陸高層22日強調拚經濟激勵，滬深兩市23日雙雙收漲，其中上證指數收漲1.6％，重返3,300點，中止連三跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（以下同）1.08兆元。

大陸國家主席習近平22日強調，大陸將擴大宏觀政策調節力度，採取更加有效措施，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。同日，大陸國常會提到擴大汽車消費支持。

香港信報報導，上證指數23日盤中曾跌4點，跌幅為0.15％，低見3,262點，隨後大盤止跌反彈，午後漲幅擴大，以全日高位收盤，收報3,320點，上漲52點，漲幅為1.62％，成交額為4,742億元。

深證成指23日上午最多跌69點，跌幅為0.57％，低見12,177點後有買盤承接，並以全日高位收市，收報12,514點，上漲268點，漲幅為2.19％，成交額為6,017.25億元。

滬深300指數23日收報4,343點，上漲73點，漲幅為1.72％。創業板指數收報2,760點，上漲82點，漲幅為3.09％。

各類股普遍上漲，飛機製造股漲逾6％，基本金屬、金融、化工股漲逾2％，煤炭、房地產、鋼鐵、水泥股漲逾1％。石油、電力股持穩。