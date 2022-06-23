九旬嬤逛市場添新衣迷途 暖警關懷送返家

92歲的楊姓阿嬤日前穿著光鮮亮麗搭車逛市場，未料下午竟被民眾發現她在北區雙十路與太平路口排徊，經民眾發現報警，員警細心安撫，並詢問她「住哪裡？」她卻一問三不知，只好先將阿嬤帶回派出所休息，並通知也正焦急在尋找阿嬤的家屬來派出所將她帶回家。

台中市政府警察局第二分局育才派出所警員陳倚文、劉正雄，於20日15時50分許接獲民眾報案，稱有迷失老人需要警方協助，員警迅速到場關心，陳員詢問阿嬤「叫什麼名字？」、「住哪裡？」，老嬤都回答「不知道」，眼尖的劉員發現阿嬤隨身拐杖上貼有電話，但電話卻無人接聽，幸好在她的隨身包包內發現健保卡，循線通知阿嬤兒子李先生到派出所將老母親帶回。

兒子李先生接獲警方電話方才落下心中大石，李男向警方表示，母親雖然高齡但身體狀況卻非常硬朗，每天都會穿著光鮮整齊獨自搭公車到菜市場，今天母親說要去市場買菜，順便看看喜歡的衣服，一如往常外出卻遲遲未見返家，家人在家也等得非常焦急，接到警方報平安的電話，才讓大家放下心來，家屬十分感謝員警的協助，大讚「員警熱心助人且能關懷老人」，讓人感受到人民母的暖心。