中國外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。針對北約將在6月29日至6月30日舉行峰會，汪文斌說：「北約是冷戰產物和美國主導下的全球最大軍事聯盟，是美國維護霸權、操控歐洲安全格局的工具，同時與時代發展潮流背道而馳。」

汪文斌表示，北約聲稱自己是防禦性組織，卻肆意對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生，數千萬人流離失所。北約明明是北大西洋軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太。此舉十分危險，必將引發亞太國家和國際社會高度警惕和堅決反對。

汪文斌強調，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，將繼續沿著和平發展道路堅定不移走下去。中方敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，停止散佈針對中方的虛假資訊和挑釁言論，不要試圖發起一場新冷戰。

汪文斌斥責：「北約已經搞亂了歐洲，不要再搞亂亞太、搞亂世界。」