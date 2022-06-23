台南市大內數位機會中心（DOC）學員製作「大內水月世界影音明信片組」，收錄大內6個著名景觀，明信片背面還有QRcode影音導覽連結，並贈送50組明信片給公所，讓公所可以用來行銷大內之美。（劉秀芬攝）

行銷地方之美，公私一起來。台南市大內數位機會中心（DOC）長期為民眾提供數位生活應用課程，今年由講師帶領學員跑遍大內區，共同製作「大內水月世界影音明信片組」，收錄大內6個著名景觀，明信片背面還有QRcode影音導覽連結，並贈送50組明信片給公所，讓公所可以用來行銷大內之美。

大內國中自2008年起承接教育部大內數位機會中心業務，開辦電腦、手機應用、影音製作等相關數位課程，縮短城鄉數位落差。大內國中教務主任林志秋表示，每年平均有150人至200人次參與課程，其中有退休人員、青農、老農，87多歲素人畫家葉蘭阿嬤也曾上過手機拍攝課程。

除了提供有趣生活化的數位應用課程，大內DOC對大內文史典藏更不遺餘力，陸續以數位化方式製作大內文化旅圖、西拉雅公廨文化紀錄、大內老照片電子書等。

林志秋說，今年的大內水月世界采風數位課程，學員更是來自新市、山上、大內等區；透過導覽解說、攝影教學、影音剪輯、數位美編等課程，選出大內赤裸龍月世界、醉仙跡、五指山、風之谷、小尖山、二溪景觀大橋等6個著名景觀，製成明信片與影音導覽影片，未來還將推出一頁式導覽網頁。

學員許文明是山上人，退休後務農，閒暇時喜歡攝影，因此參加了這期的課程，「很幸運能跟著老師大內跑透透，認識大內之美。」對於風之谷相片作品能被選上製成明信片，許文明也表示高興。

大內國中校長李世昌、崑山科技大學資管系教授賴正文、徐國鈞23日代表大內DOC致贈明信片給大內區公所，期望與公所共享資源，共同推廣大內觀光。區長李義隆表示，7月公所將推出導覽解說課程，馬上可以運用相關資源，未來在公所活動中，可當成闖關小禮物，讓民眾透過影音明信片認識大內的奇山秀水。