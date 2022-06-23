美國知名國際政治學者約瑟夫．奈伊 (Joseph Nye) 最近在一場論壇上表示，烏克蘭戰爭長期化會降低中國攻打台灣的可能性，如果普丁不能在陸地邊界上用大規模軍隊佔領基輔，那麼北京對台北發動兩棲行動的想法，看起來有點不太靠譜。如果中共將穩定做為執政的主要目標，那麼遠征台灣失敗顯然會擾亂這個目標。準此而論，烏克蘭戰爭造成的影響會讓台灣人可以睡得輕鬆些。

《美國之音》報導說，曾在克林頓政府任上出任美國國防部國祭安全事務助理部長、前哈佛大學肯尼迪政府學院院長奈伊提出的「軟實力」（Soft Power）引發國際政治界的重視，他日前在韓美研究所(ICAS)舉辦的一場線上討論會中就俄烏戰爭對台灣的影響分析說，局勢發展到今天，俄烏戰爭很有可能將變成一場長期的僵局。這場戰爭使中國與俄羅斯關係更為密切，但是中國並不想把寶全部押在普丁身上，雙方關係的強化更多的是一種權宜之計。

奈伊認為，在一些人看來，亞洲最類似於烏克蘭的情況，可能就是台灣的局勢。但他表示，隨著烏克蘭戰爭的長期化，未來幾年內中國入侵台灣的可能性反而會降低。

他說，「當時有人預測中國會在4年內入侵台灣。我的觀點是，在這4年時間裡，中國入侵台灣的可能性會減弱，因為普丁不能在白俄羅斯的陸地邊界上用大規模的軍隊成功佔領基輔，我認為對台北發動兩棲攻擊行動的想法，看起來就有點不太靠譜。」而如果穩定執政是中共的主要目標，那麼少數可能擾亂這個目標的情形之一就是對台灣遠征的失敗。因此，「我認為在這個意義上，可能是由於烏克蘭戰爭，人們在台北可以睡得稍微輕鬆一點。」

報導說，奈伊的說法與美國主流的看法似乎不太一樣。包括拜登政府官員在內的美國主流觀點是，烏克蘭戰爭不會改變北京「武統」台灣的決心，他們反而會從俄羅斯軍隊在烏克蘭遭遇的挫敗中汲取教訓，補足自己的短板。

中國國防部上週末宣佈成功進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗。有專家分析，這次反導攔截試驗，再加上第三艘航母下水，中國將備齊攻打台灣的所需手段。但·奈伊對解放軍的這次反導攔截試驗不以為然。他表示，中國挑選台海緊張局勢不斷升級之際做出這一宣佈，政治意義大於實際意義。這些改變軍事平衡的試驗不會有決定性的作用，它們不過是政治談判的籌碼。