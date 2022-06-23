由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之聯強(2347)新台幣144億元聯貸案，圓滿籌組並於6月23日完成簽約。本案除由兆豐銀行統籌主辦外，尚有台灣銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行等共9家銀行參貸。

聯強睽別聯貸市場八年後再啟聯貸，各大行庫競相爭取，兆豐銀行配合聯強ESG永續發展理念，聯貸規劃連結ESG永續指標取得主辦，推出後即獲銀行熱烈響應，超額募集近2倍，最終以上限新台幣144億元簽約，顯見銀行團對聯強營運與獲利表現，以及ESG永續發展的企業理念給予高度的肯定與支持。

聯強為亞太第一大資訊、通訊、消電、半導體產品通路商，基於集團全球運營深厚根基、並受惠數位轉型帶來的剛性需求下，2021年度營收達新台幣4088億元、成長22%，稅後淨利172.7億元，突破百億元大關，雙創新高。2022年度第一季營收更大幅成長16%達1009億元，為聯強歷年來上半年度首次單季破千億元紀錄，更連續三個季度站上千億元關卡，呼應聯強2022年度「躍進，再躍進」的經營主軸，預計今年營收表現將持續創高。

聯強本次聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，規劃ESG連結機制，連結「用水總量」、「用電總量」及「到宅服務滿意度」等三項ESG永續指標，期由銀行團與聯強攜手並進，齊心協力推動永續發展。