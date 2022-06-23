埔里鎮南光國小籃球隊成軍至今10年，男、女籃共約50人，曾在已逝前NBA球星Kobe Bryant來台時接受指導，近年逐漸成為籃球勁旅；18℃巧克力工房董事長茆晉祥，媒合柬埔寨金邊首都扶輪社，捐贈斯伯丁籃球給南光國小。

茆晉祥表示，南光國小籃球隊成立時物質缺乏沒有球衣，背號是用粉筆寫上去，後來借女壘隊球衣充當籃球衣，還因為缺乏比賽經費，到車站和商家表演花式運球募款，引起各界關注，當時就率先捐款協助。

因為他認為，孩子是國家未來的主人翁，體力更是國力之本，所以希望協助小朋友，在課業學習之外，也能養成良好的運動習慣，不只有助於孩童的身心發展，還能發掘更多優秀的選手為國爭光。

埔里鎮長廖志城表示，非常感謝茆董事長熱心公益，對於孩子的教育關懷不遺餘力，除了推動南投縣偏鄉閱讀，更曾經捐助少年家園興建籃球場，此次捐贈籃球對於南光國小籃球隊，有很大的助益，在社會各界愛心的支持下，相信他們將來的成就必定非凡。