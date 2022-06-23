富邦悍將洋投威迪茲本季已累積16次暴投，就快要追上味全龍前洋投多力的暴投紀錄，他表示，主要是今年想嘗試一些比較刁鑽的球讓打者揮空，沒控制好才會形成暴投，他也會持續做調整。

威迪茲在2日被主審抓到使用「外部物質」，遭禁賽10場、罰款1萬元，禁賽的這10場比賽威迪茲無法在一軍出賽，但他有到二軍出賽2場維持手感，能夠回到一軍賽場他難掩興奮，「要回來心裡很開心，很想要贏、想表現好，但從第4局起有點失控，我會再做調整。」

昨天威迪茲迎來歸隊首戰，但他5局投球中控球頻頻出狀況，共出現4次暴投，球隊統計近3場比賽累積多達30幾次「挖地瓜」球。他表示，昨天會暴投主要是因為想投變化球，讓打者不要太好攻擊，球路控在偏低的位置，但沒控制好才會形成暴投。

去年季中以華德茲之名來台效力出賽4場、18.1局投球中出現4次暴投，今年至今共投49.2局已有16次暴投紀錄，只差5次就要追平聯盟慘紀錄。

威迪茲解釋，今年是想嘗試比較刁鑽的球路，讓打者揮空，「去年剛來對台灣打者比較陌生，今年也來了一段時間，也越來越熟悉打者，自己會再調整好狀況。」