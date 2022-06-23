52歲韓團「酷龍」成員具俊曄升格台灣女婿後，首度以人夫的身分登上劉在錫和曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享與新婚妻大S（徐熙媛）的愛情故事，節目中他瘋狂炫妻的模樣大受好評，被讚是「天使老公」，也刺激收視率直衝至5.2％，是該節目近2個月來最高紀錄，相較於上一集更是上升了1.2％，觀眾紛紛對他向大S的真情告白感動不已。

除了在20多年前認識、交往到分手的過程，具俊曄都一一分享外，他在節目中還重現自己在視訊通話中單膝下跪向大S求婚的畫面，示範完後還因太過害羞猛搥了劉在錫幾下，也提到「熙媛提議如果結婚的話，我們的婚戒就用刺青代替吧」，接著不僅秀出手上婚戒刺青，還掏出手機大曬他和大S手交疊的刺青照，又首度公開他們20年前的甜蜜合照及在台登記結婚當天的婚紗照，並難掩喜悅地不時向2位主持人說「她的手很白吧」、「她看起來是不是很像天使」、「她現在對我來說也仍舊是個少女」。

具俊曄曬出與大S的刺青婚戒。（friDay影音提供）

節目最後，他也不忘對大S深情喊話道：「熙媛啊，20年之後妳還選擇接受我，我真的覺得很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩有趣的人生。熙媛啊，我愛妳」，再度開啟瘋狂放閃模式，也讓螢幕前的觀眾也感受到滿滿幸福感，引起台韓網友熱議，直呼「合照看起來實在太美好了」、「明明就是幾張照片而已，但怎麼好像看了一部浪漫的電影」、「實在太甜蜜了， 2人要永遠幸福下去啊」。

具俊曄與大S婚紗照曝光。（經紀人提供）

具俊曄與大S再續前緣，彷彿偶像劇般的情節引起熱議。（經紀人提供）

具俊曄與大S結婚後未舉行婚禮，僅辦派對邀親友參加。（經紀人提供）

具俊曄與大S甜蜜親吻彼此。（經紀人提供）

具俊曄《劉QUIZ ON THE BLOCK》完整訪談已在friDay影音上架。