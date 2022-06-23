大陸央視新聞用戶端報導，中國商務部新聞發言人束玨婷23日主持例行新聞發布會，針對美方日前表示正考慮就放寬美國對中國關稅一事做出決定。束玨婷表示，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利於中國，有利於美國，有利於世界。

束玨婷指出，在當前高通膨形勢下，早取消對中國加徵關稅，消費者和企業就能早受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

美國財政部長葉倫當地時間6月7日表示，預計美國通膨將保持高位，該國正在應對「不可接受的通膨水準」。在美國通膨問題難尋解藥之際，要求取消對華加徵關稅的聲音正越來越大。

據《華爾街日報》報導，葉倫表示，「我們面臨著巨大的通膨壓力，通膨確實是我們目前的首要經濟問題」。最近幾個月，美國消費者價格指數（CPI）一直在8％以上，為40多年來最高水準。