海軍反潛航空大隊S-70C反潛直升機22日於高雄左營訓練時迫降，外傳海軍第一時間沒通報國防部。國防部長邱國正表示，第一時間海軍司令梅家樹已有打電話告知，沒有知情不報，也在調查迫降原因中。
邱國正23日陪同蔡英文總統視察民安8號演習，媒體詢問邱關於直升機迫降，是否有延誤通報？邱國正說，這是很遺憾但隱瞞不了的事情，不過海軍司令梅家樹知道狀況後，立即打電話向他反映，處理過程也都按照正常SOP，國防部也調查迫降原因。
海軍反潛航空大隊S-70C反潛直升機22日於高雄左營訓練時迫降，外傳海軍第一時間沒通報國防部。國防部長邱國正表示，第一時間海軍司令梅家樹已有打電話告知，沒有知情不報，也在調查迫降原因中。
邱國正23日陪同蔡英文總統視察民安8號演習，媒體詢問邱關於直升機迫降，是否有延誤通報？邱國正說，這是很遺憾但隱瞞不了的事情，不過海軍司令梅家樹知道狀況後，立即打電話向他反映，處理過程也都按照正常SOP，國防部也調查迫降原因。
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