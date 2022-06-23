出生歌子戲世家，台灣歌子戲演員、音樂編腔設計、導演及許亞芬歌子戲劇坊團長暨藝術總監的許亞芬老師，6月22日出席2022佛光山惠中寺「未來與希望」講座，以戲劇貫穿演說，劇力十足的詮釋「蛻變的蛹，如何化蝶」。

惠中寺未來與希望講座 許亞芬闡明「蛻變的蛹，如何化蝶」

「這人瘡神藥已失效用，必有緣故是在其中；找高僧詢因須慎重，我怎能顧安危與吉凶。」從《慈悲三昧水懺》開唱，磅礡出場，博得在場熱烈掌聲。讓觀眾樂於聆聽許亞芬的述說：如何從抗拒、接納、革新到傳承臺灣傳統文化「歌子戲」的心路歷程。

許亞芬說，自己雖然出生艋舺戲曲世家，但從小她就不喜歡歌子戲，在那個年代，歌子戲是被普遍歧視的行業，因此年少便經常與當時藝名為「黑貓雲」的母親衝撞，甚至離家獨自謀生，也要逃離歌子戲。

聽眾認真聆聽許亞芬分享自己如何從抗拒、接納、革新到傳承臺灣傳統文化—歌子戲的心路歷程。／佛光山惠中寺提供

因為與父親感情深厚，在親情召喚及歷經社會的風霜洗禮後，許亞芬17歲返家跟隨嚴厲的母親學戲，從外台歌子戲到電視歌子戲。許亞芬說，〈河洛歌子劇團〉可說是台灣歌子戲領頭羊，楊麗花、小咪等，陪伴我們從童年到長大；相當感謝在〈河洛歌子戲團〉所吸收到的戲劇養分，才能在《秋風辭》中奠定了提升藝術的機會，成功轉型。

許亞芬唱功一流，精通生旦淨末醜多種角色，2010年以《良臣遇灶神》榮獲第21屆金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」。他提及，從野台、劇場、到電視演出，演技雖然日漸成熟，但表演方式的差別，讓他吃盡苦頭，還好能以樂觀心態看待。

在電視劇，劇場發光發熱後，轉而投入在戲劇界不被看好的佛教戲劇演出。為演出許亞芬歌子戲劇坊年度大戲《慈悲三昧水懺》，許亞芬透過短期出家的形式圓滿演出，並前往台北道場進行落髮儀式；深深感謝星雲大師親自為她主持圓頂儀式。拍攝過程遇到困境，也會以隨身攜帶的八關齋戒戒本，提醒自己「不忘初心」。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈講座紀念光碟予講師許亞芬(右)。／佛光山惠中寺提供

一路走來，有多少不為人知的起起落落、心酸與淚水，當遇到逆境挫折時，許亞芬說，會以珍惜感恩心，期許自己打穩基本功、做到「專業」。訂定「有佛法就有辦法，不計較、不比較」做為待人處事的準則。

從舞台上的心酸拓展出康莊大道的許亞芬，回首往日，深深體悟到自己佛教劇的演出「是以戲修身、作戲修行。」而綜觀自己的戲劇人生，則是作蛹修練、化蝶短暫。他以戲劇中及生活上的體悟與大家共勉：「要懂得轉念、包容、放下。」才能在逆境中破繭而出。