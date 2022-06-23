大陸女星張嘉倪因在《延禧攻略》飾演順嬪爆紅，讓她再創事業高峰，更被封為「最美妃子」，已為人妻人母的她，依舊保有精緻美貌和火辣身材，22日是她35歲生日，她也拍了一組寫真，完全看不出歲月痕跡令人驚艷不已。

張嘉倪近日在有湖泊的大花園拍生日寫真，只見她穿上細肩帶花洋裝，低胸設計讓她大洩春光，渾圓雪乳和深邃事業線一覽無遺，四肢纖細完全看不出已是2個孩子的媽，超好狀態讓網友震撼不已。

張嘉倪生2胎仍保持好身材。(圖／取自張嘉倪微博)

張嘉倪身材不科學。(圖／取自張嘉倪微博)

「救命啊這也太好看了」、「只想說，太美了」、「落入人間的仙女」、「根本在逃公主」、「性感尤物的鼻祖」。張嘉倪因參加《尋找紫菱》選秀獲得冠軍而踏入演藝圈，之後在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》中，飾演活潑可人的汪紫菱爆紅，2018年因《延禧攻略》的最美妃子順嬪一角再度翻紅，讓她演藝事業水漲船高。

除了事業順遂外，張嘉倪2015年和高富帥老公買超結婚，育有一對寶貝兒子，一家生活幸福和樂，而保養得宜的她，依舊維持精緻美貌和姣好身材，愛情事業兩得意，令人稱羨不已。