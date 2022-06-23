一手推動我國專任運動教練法制化的中華民國田徑協會副秘書長邱為榮，為提升我國專任運動教練素養，目前正在籌組成立專任運動教練協會，希望能為國內專任教練發聲，目前正在招募會員，期望獲得國內各項運動領域教練的支持。

邱為榮表示，希望透過協會代表建議主管機關教育部體育署再議專任運動教練聘任管理辦法與資格審定辦法和運動教練在各縣市各級學校服務單位諸多管理不一致等相關議題，已在全國各級學校依教育人員聘任專任運動教練14年來聘任已達1019人，七項計畫性約聘僱教練也有454人(111年2月統計)；教育部資格審定合格初、中、高、國家級有6791人通過(94年至111年3月統計)。

期間有相當多教練對聘任管理辦法及資格審定的議題有意見，但是專任運動教練這些年一直沒有組織，因此再成立團體組織，來代表為教練職業的相關辦法發聲；期待教練制度在未來能讓教練們在學校執教的過程更穩健，尊榮的永續經營教練事業，協會的再度成立也是為專任教練法制負責任，為教練們開創一個組織與力量能用心發展未來，期許台灣教練們能創造專任運動教練更高價值。已於日前內政部核准申請籌組中華民國專任運動教練協會，並公開招募會員加入。

邱為榮過去為了推動專任教練任用法就曾成立專任運動教練協會遊說各黨立法委員，擔任該協會秘書長近10年，但在民國98年完成在立法院專任運動教練法制後即請辭秘書長，因無續接秘書長人選隨即解散協會，時隔至今日前再向內政部申請籌組中華民國專任運動教練協會，希望透過協會能建議主管機關共同再議專任運動教練管理辦法與資格審定辦法等相關專任運動教練議題，共同提升教練專業素養、運動訓練績效、增進教練交流管道，為我國運動教練制度與競技運動在國際競爭力做出貢獻。

對於再一次籌組專任運動教練協會，邱為榮指出，過去成立是為了推動專任運動教練任用法制化，不過在完成階段性任務後協會註銷解散，而這次再度成立協會不僅獲得了企業界的朋友支持，同時也將邀請立法院不同黨派立法委員擔任協會顧問，目前基層專任運動教練也都相當期待邱為榮教練再繼續帶領運動教練們，因此邱為榮教練開啟LINE社群口耳邀約就有685位教練朋友加入，也才短短三天填寫表單願意入會就已經有超過500名教練加入，隨即停止，希望等成立大會後再開放會員(會員代表)加入，能集結大家力量為國內教練爭取權益並一同為運動發展努力。

這次中華民國專任運動教練協會公開招募會員，只要是具有合於下列條件之一者，包括經教育部體育署審定合格，現服務於各級學校及國家訓練中心之專任教練、熱心支持競技運動發展，認同該會宗旨者或企業、體育團體單位都將具有入會資格，申請截止日期將至6月30日止。

會員書面申請書請加入專任運動教練社群或洽聯絡人林峻永索取，填寫好書面資料並附上簽名拍照或掃描後傳至[email protected]之信箱