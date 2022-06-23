公道三新闢道路即將正式通車，23日蔡英文總統、民進黨團總召柯建銘與副市長沈慧虹先到現場了解狀況。（羅浚濱攝）

新竹市公道三新闢道路25日即將正式通車，23日蔡英文總統、民進黨團總召柯建銘與副市長沈慧虹到現場了解狀況，蔡英文表示，公道三路僅500公尺，民眾等了30年才完工，待通車後新竹外環系統就通了，能紓解市區塞車問題，提升整體發展。

蔡英文也說，公道三路一路走來不容易，自1991年提出來後，歷經4位市長都未能實現，有勞新竹市政府團隊完善規畫，也積極向中央爭取資源，為加快進度，也到內政部報告過許多次。

沈慧虹分享公道三路開通過程中，與居民溝通的點點滴滴，蔡英文說，聽到沈第一次被居民趕出家門，聽來很心酸，通常到了這程度不會想再回來，但沈仍堅持不放棄，回來把事情辦成，就是這股力量，幫助完成建設。

蔡英文也說，在聽沈慧虹簡報時，忍不住跟柯建銘說她口才好，口才好代表她很專業，且用心投入，對事情熟悉，背後付出很多努力。

蔡英文也說，每次到新竹市，印象都是完成新任務，因此心情都很愉快，除了公道三路之外，如南寮漁港、動物園、新竹大車站等，也都逐步實現，她說台灣的進步改變，就從地方建設開始，中央和地方密切合作，為市民創造福祉、讓城市持續進步。

市府指出，公道三路全長500公尺，串聯竹光路至景觀大道，作為台68線通往國3的重要道路，也是台1線替代道路，是「一環二線三網」交通建設計畫中，關鍵的「一環（環快速道路系統）」。

市府指出，待公道三路通車後，可望紓解市區與道路交通壅塞問題，更可加速西區與香山區的區域發展，全線預計25日典禮後將正式通車。