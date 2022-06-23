何姓男子有長期服藥紀錄，落網時神智不清。（警方提供）

宜蘭34歲何姓男子，今天清晨6點半駕駛賓士轎車到來到花蓮新城鄉一間超商購物，買了飲料、飯糰及香菸後卻不付帳，見店員要把東西收走，竟直接走進收銀櫃台搶走後開車落跑，還好店員記下車牌及特徵報警抓人，警方4小時逮到人，何男在警局似乎神智不清，說就是不想付錢，又說女友從美國來，初步了解，何男因病有長期用藥紀錄，但究竟是裝傻或藥物導致？仍要釐清。

警方表示，34歲何男購買飲料、飯糰等商品，店家協助裝袋並準備向他收錢時，何未付帳就直接拎起東西轉身離去，店員連忙阻止，何男辯稱是忘記付錢，還追加要買2包菸，更直接走進收銀櫃台搶走店員手中物品離去，總價346元。

新城警分局表示，員警獲報後立即回報勤務指揮中心通知線上警力協助攔查該車，在10時35分許北埔派出所員警於大漢村華富街看到一輛黑色賓士轎車，車牌與通報的車號相符，立即上前要求駕駛停車，同時回報勤務指揮中心表示發現涉案車輛，也請求支援警力到場協助，最後在大漢村民有街順利將男子攔下逮人破案。