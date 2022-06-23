夏天的腳步也越來越近，HAPPY GO攜手遠東百貨、遠東SOGO百貨推出夏季快閃優惠活動，正逢遠東百貨55周年慶，更加碼推出「200點兌換200元紅利券」活動，全台限量僅12000份；遠東SOGO百貨則針對不同類型品牌推出「快樂金喜刷」滿額送電子抵用券，還準備了多項讓民眾體驗偽出國好禮，包含重現日式服務與大浴場特色的「和苑三井花園飯店住宿券」及日本經典動畫「吉卜力動畫大師門票」。

隨著雙北疫情逐步趨緩，HAPPY GO集結各合作通路店家串聯「台北特色商圈」，不論吃喝玩樂都可以在台北商圈一站式滿足，包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、city’super、愛買、遠企購物中心，還有全家便利商店、威秀影城、金石堂書店、車麗屋、寶島眼鏡、i color及ecco，即日起至6／30在台北商圈指定合作通路2家以上商店各消費一筆，就有機會抽中888限時點數，更特別針對新客推出消費滿1000元再贈10點活動。

除此之外，只要在HAPPY GO App領取好鄰禮物完成累點任務，還有機會抽中熱門家電產品掃地機器人，各品牌也加碼推出了優惠活動，不論早上出門來杯全家超商咖啡，任選兩件指定飲料／冰品最低第二件0元，還是中午到遠東SOGO百貨購物，單筆消費滿2000元送100元餐飲電子抵用券，最後下班再到威秀影城看電影，購買電影票或餐飲折抵HAPPY GO點數300點，就有機會放大點數抽中1000點，跨類別品牌都可以在「台北特色商圈」購足。

最後在六月底的尾聲迎接夏季，HAPPY GO希望卡友們能夠甜蜜享受夏季滋味，攜手來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella詩特莉」推出線上線下三重優惠活動，第一重即日起至6／30止HAPPY GO卡友可以使用3點兌換「詩特莉經典手工餅乾買2送1券」，點數可以無限放大。

第二重在Aunt Stella詩特莉門市及全台百貨專櫃消費（包含現金、信用卡等支付方式），消費不限金額、不限品項（餅乾或禮盒皆可），掃描櫃上活動QR Code即可參加抽獎獲得點數，最高可抽中500點。第三重在實體通路包含門市、全台百貨專櫃消費（包含現金、信用卡等支付方式），單筆消費滿50000元以上，掃描櫃上活動QR Code，加碼送指定精緻禮盒，甜蜜幸福迎夏季。