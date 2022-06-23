超音波檢查發現陳小姐有3公分大的硬塊，且合併子宮及腎臟積血。(大千醫院提供／李京昇苗栗傳真)

苗栗37歲陳姓女子因為下腹痛到急診就醫，經超音波檢查發現，骨盆腔有硬塊且合併子宮及腎臟積血，事後也驗出懷孕，經醫師進行微創腹腔鏡手術後，果然發現一罕見的卵巢子宮外孕，並執行左側卵巢部分切除手術，讓陳小姐順利脫離險境

陳女當時突然下腹痛、嘔吐、拉肚子到急診就醫，到院時臉色蒼白、呼吸急促，且腹部肌肉僵硬、按壓會疼痛，經超音波檢查發現，左側骨盆腔有3公分大的硬塊合併子宮及腎臟積血，加上驗孕結果為陽性，因此醫師確認為子宮外孕及大量腹腔內出血。

她一開始還不相信自己懷孕，因為2週前有點狀出血，認為是一般生理期，在經醫師進行微創腹腔鏡手術後，果然發現一罕見的卵巢子宮外孕，並執行左側卵巢部分切除手術，陳女才得以無大礙。

大千綜合醫院生殖醫學中心主任劉榮啟表示，子宮外孕是指受精卵著床在正常子宮腔以外的地方，發生機率約為1％，其中90％以上會發生在輸卵管，像陳小姐發生在卵巢的機率約為3％，實屬罕見。容易發生子宮外孕的原因有：骨盆腔曾發炎、有接受過骨盆腔或輸卵管手術、曾發生子宮外孕、吃避孕藥或裝避孕器、子宮內膜異位症等。

劉榮啟說，一般子宮外孕後第5到7週之間會開始出現症狀，包括陰道有分泌物或出血、下腹疼痛、解尿或排便不適等，因症狀與腸胃道或泌尿道的問題相似，若無及時檢查診斷，當胚胎過大導致子宮外孕位置破裂，就會造成陰道大量出血、突發性腹痛、噁心嘔吐、呼吸急促等狀況，嚴重甚至休克、死亡。

他表示，治療子宮外孕有藥物及手術方式，其中手術治療又可分為保留性手術及根除性手術。治療方式依病人狀況不同而異，因此建議與醫師討論後，再選擇適合的治療方式