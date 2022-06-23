歷經2年，國立台灣史前文化博物館將於25日部分開放。圖為館方人員解說導覽。（蔡旻妤攝）

歷經2年，國立台灣史前文化博物館將於25日部分開放，展出2檔特展。（蔡旻妤攝）

歷經2年，國立台灣史前文化博物館將於25日部分開放，館長王長華說，改造後的空間讓觀展民眾不再迷路。（蔡旻妤攝）

歷經2年，國立台灣史前文化博物館將於25日部分開放。圖為館方人員解說導覽。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館日前進行開館以來最大的改建工程，閉館2年後將於25日重新開放部分空間。國立台灣史前文化博物館長王長華說，針對內外部空間和聯絡通道改善，不再讓遊客在館內「迷路」。史博館將於25日搶先開放特展區2檔特展，邀請民眾一睹全新史博館風采。

經過2年的大改造，開館迄今20年的台灣史前文化博物館，大門廣場景觀煥然一新，過去的日晷水池變成一片綠油油的小山坡，讓民眾不必像以前爬許多階梯，只需經過和緩的山坡谷道就能進到館內。而坡上佇立1座色彩繽紛的藝術品是賴純純的作品《 跳舞的鹿 》，象徵葡萄牙人傳說中美麗福爾摩沙島上鹿群的自由、奔放與生命力。

王長華說，這次的大改建，就是要排除過去被遊客垢病、常讓人迷路的展場動線，館內到館外都將有更流暢開放的觀展動線，期望能傳遞博物館親民、為大眾服務的意象。

史前館表示，2檔特展分別為關於博物館重生「這個NEW博物館」和女性性別意識「我們／Women 的歷史之前與之後」，其中1樓多功能空間的「這個 NEW 博物館」特展，以多媒體影音紀錄工程期間，向觀眾介紹史前館華麗轉身的歷程。另外，常設展示的內容也95％全部換新。

王長華說，「我們／Women 的歷史之前與之後」，18位當代女性藝術家的作品，跨越2個展場，就是透過1座空橋連接，讓遊客輕鬆走過欣賞當代女性藝術家的代表作品。

史前館預計今年10月前會整修完成全面開館，因應暑假來臨，部份場館25日起開放，提供民眾每日3場次預約參觀及定時導覽服務，免費入館；為配合人流總量管制，每2小時200人為限，展區還有數位互動式的繪圖遊戲，邀請民眾前往參觀。