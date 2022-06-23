梅雨鋒面離開後，各地多是晴朗好天氣，但炎熱天氣民眾及商場冷氣開好開滿，23日用電量再度刷新歷史最高紀錄，連續兩天創新高，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈，甚至逼近供電吃緊的橘燈。

根據台電網站即時供電資料顯示，23日下午，最高用電量來到3,994.0萬瓩，打破22日才剛創下的去年7月創下3,887萬瓩紀錄，成為用電史上最高紀錄。23日備轉容量率為6.28％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈，差一點低於6％以下，就會改亮供電警戒的橘燈。