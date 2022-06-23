迎接暑假住房商機，台北美福大飯店即日起至8月31日推出一系列暑期住宿專案，想趁暑假學游泳的小朋友，首推「這夏精彩了」住宿專案，由專業教練在美福的戶外恆溫泳池教學，消暑價每房5,999元起。小朋友最喜歡手作課程，今夏美福再度攜手鄰近的實踐大學推廣教育部，連袂推出多款適合3-12歲孩童的課程，「美福夏令營」住宿專案9,999元，贈送五日的半天課程。另還有針對熱愛美食的族群推出「饗宿一夏」專案，優惠價6,999元入住行政客房，每房加贈餐飲抵用券2,000元，可品嘗飯店內的五大主題餐廳。

夏天就是要游泳，台北美福聘請擁有專業游泳教學執照的教練，依據學生的程度教學，即使旱鴨子也能清涼一下。羅馬柱圍繞的戶外恆溫泳池，不下水也可在池畔躺椅上享受日光浴，遠離塵囂的同時亦可欣賞劍南山的迷人景致，「這夏精彩了」住宿專案5,999元起，另加贈知名的室內遊樂園「騎士堡樂學券」，可不限時間暢玩。

鄰近的實踐大學推廣教育部每年寒暑假都推出豐富的課程，讓小朋友度過一個充實的暑假。台北美福今夏與其合作，週週推出不同的創意課程，精選多種適合不同年齡孩童的教學內容，除了有激發小朋友思考力及想像力的「藝術創作營」、增強孩子的節奏感的「小小音樂家彈唱班」，以豐富活潑的閱讀活動增進學生閱讀素養的「小小說書人」、以生活素材訓練寫作技巧的「小小寫作班」、使用日本ArTec的積木設計的「機器人程式課程」、結合美學及工業設計的「小小車神培訓課程」，使用不同技法與版型設計的「服裝設計課程」等，豐富多元的課程選擇，「美福夏令營」住宿專案每房9,999元起，讓小孩玩的開心，也充實整個暑假。

來美福飯店絕對不能錯過館內精彩的美食盛宴，「饗宿一夏」住房專案不但可入住行政客房一晚，每房另加贈館內餐飲抵用券2,000元，可任選館內五大餐廳品嘗，包括「潮粵坊」招牌料理「明爐香烤片皮鴨」，榮獲米其林一星的「米香」台菜餐廳，或是義式美饌「GMT義大利餐廳」，與日式風情的「晴山」日本料理及異國饗宴「彩匯自助餐廳」，入住期間盡情使用兒戲遊戲室、健身房，以及充滿日式風情的沐三溫暖，今年暑假闔家到美福清涼一夏。