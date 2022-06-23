內政部次長花敬群今日於部務會報中，聽取營建署「300億元中央擴大租金補貼專案計畫前置作業盤點」報告。花敬群表示，租金補貼專案7月份開放申請，以照顧50萬戶租屋族為目標，為減輕租屋族經濟負擔，凡是在期限內符合資格也完成申請者，如果有超額戶數的情形，行政院已核定皆予以補貼。

花敬群感謝財政部、衛福部等部會合作，以及地方民政體系、社福團體、租賃住宅與仲介公會等，共同加入政策宣傳行列。

為主動協助經濟弱勢的民眾，除既有戶政系統已造冊外，將透過民政系統就近詢問線上申請意願及提供後續相關協助；另為加強宣導及協助民眾申請，除於6月8日舉辦世界公民咖啡館圓桌會議，邀社福團體及不動產公會共同加入政策宣傳行列外，花敬群更於6月20日親自拜會9大仲介品牌公司，達成於數千家仲介店面全力支持行銷宣傳的共識，讓不便上網的民眾能就近獲得申辦協助。

而為讓房客及房東更加瞭解租金補貼專案，內政部長徐國勇也參與了宣導影片的拍攝，透過3分鐘淺顯易懂的短片，說明專案內容，包含舊戶帶入試算機制、新戶線上申請5步驟、稅賦優惠等好康。